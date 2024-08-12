Emeklilere sinema desteği

"Emekliler Yılı" kapsamında önemli bir adım daha atıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) arasında yapılan görüşmeler sonucunda, emeklilerin sinema salonlarında gün boyu tüm seanslarda yüzde 30 indirim sağlayacak bir protokol imzalandı. Bu protokol çerçevesinde, emekliler, emekli kimlik kartlarını ibraz etmeleri şartıyla, SİSAY üyesi sinema salonlarından yüzde 30 indirimli bilet alabilecek. Bu indirim emeklilerin sosyal hayata daha aktif katılmaları ve kültürel etkinliklerden daha fazla faydalanmalarına olanak tanıyacak. İhsan ile Ayşe Köse çifti, "Bundan sonra sinamaya gidip hoşçavakit geçirebileceğiz. Emeklilerin hayatlarını kolaylaştıracak ve renklendirecek bu tip çalışmaların arttırılması gerekir" dedi. Ülkemizde yaklaşık 3 bin sinema salonu olduğunu söyleyen SİSAY Genel Sekreteri Ömer Keskin de şunları söyledi: "Ülke genelindeki sinema salonlarının yüzde 99'unda bu kampanyadan faydalanabilecekler. Şu an ülke genelindeki bilet fiyatlarının ortalama 220 lira. Bu kampanya ile birlikte özellikle eylül ayında yerli filmlerin vizyona girmesiyle beraber seyirci sayısında artış bekliyoruz."