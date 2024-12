Emine Erdoğan: 3 aralık engelleri aşma mücadelesine adanan bir gün

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) kampüsünde, valilik, HMKÜ, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ile Fiziksel Engelliler Vakfı iş birliğinde yaptırılan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı katıldı. Merkezin açılış kurdelesini Erdoğan ile bakanlar birlikte kesti. Ardından Emine Erdoğan ile bakanlar, merkezde incelemelerde bulundu. Basına kapalı bölümde Merkezin ortez-protez ve rehabilitasyon ünitesinde incelemelerde bulunan Emine Erdoğan, burada tedavi gören gençlerle sohbet etti.

EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Yaptığı incelemelerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelleri aşma mücadelesine adanan bir gün. Bu anlamlı günde inanıyorum ki, yalnızca bir kapı değil, yaşama dair yazılacak umut dolu hikâyelerin ilk sayfası aralandı. Merkezin ortez-protez ve rehabilitasyon ünitesini inceleyerek kültür, sanat, teknoloji atölyeleri ile eğitim alanlarını ziyaret ettim. Burada hayatın zorluklarına rağmen gülen gözleri, üreten elleri ve cesur yürekleri tanımaktan büyük bir mutluluk duydum. Engellerin yeniden başlamak için sadece birer durak olduğuna inanan güçlü bireylerin azmi, hepimize ilham oluyor. İlk günden bugüne asrın felaketinin yaralarının sarılmasında emek veren, bu anlamlı projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

MERKEZDE HER ŞEY VAR

Yapılan incelemeler basına kapalı olarak gerçekleştirilirken, açılışı yapılan merkez, Engellilerin özel ihtiyaçlarına yönelik tasarlandı ve modern bir yapıya sahip. Merkezde, ortez-protez rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra engellilere yönelik heykel, mozaik alanı, kütüphane, sinema-tiyatro, hamam ve kafe yer alıyor.

SEVGİYLE BÜYÜTÜLEN HER ÇABA, BİR İYİLİK HİKAYESİNE DÖNÜŞÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, daha sonra, Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'nde kızlarla buluştu. Kız çocuklarıyla yakından ilgilenen Erdoğan, sevgiyle büyütülen her çabanın, dalga dalga yayılan bir iyilik hikayesine dönüştüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesini ziyaret etti. Burada kalan kız çocuklarıyla bir araya gelen Emine Erdoğan, çocuklarla bir süre sohbet etti. Gerçekleştirdiği ziyaretin ardından bir paylaşım yapan Erdoğan, "Geçen yıl Dünya Kız Çocukları Günü'nde Hatay'da temelleri atılan Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'nde kızlarımızla buluştum. Bu özel yer, kızlarımızın potansiyellerini keşfetmeleri ve güçlü bireyler olarak yetişmeleri için tüm imkânların seferber edildiği bir yaşam alanı. Gönülden inanıyorum ki çocuklarımız burada, hayallerini yeşertecek, hayatlarını yeniden inşa edecek. Ne mutlu ki, Gönül Elçileri Projesiyle sevgiyle büyütülen her çaba, dalga dalga yayılan bir iyilik hikâyesine dönüşüyor. Dileğim, bu sıcak yuvanın her köşesinde filizlenen umutların, geleceğin en güzel başarı hikâyelerine ilham olmasıdır. Hayalinin gerçekleştiğini göremeden vefat eden Serdar Demir Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır niyaz ediyorum." dedi.