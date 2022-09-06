Emine Erdoğan, Bosna Savaşı’nın sembollerinden Umut Tüneli’ni ziyaret etti! Emine Erdoğan: Tarihin gerçek ve acı yüzünü de günümüze taşıyor

Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan resmi ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Saraybosna'da Umut Tüneli ve buradaki sergi alanını gezdi.
HEDİYE TAKDİM EDİLDİ
Tünel ziyaretinde vatandaşlarla fotoğraf çektiren Emine Erdoğan'a Saraybosna kapısını simgeleyen hediye takdim edildi.
ÖZEL MOTİFLER DİKKAT ÇEKTİ
Emine Erdoğan'ın ziyaretinde ceketinin düğmeleri ve yüzüğündeki Saraybosna kapısına ait motifler dikkati çekti.
"TARİHİN GERÇEK VE ACI YÜZÜNÜ DE GÜNÜMÜZE TAŞIYOR"
Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Yüreğimizi derinden yaralayan Bosna Savaşı'nın sembollerinden 'Umut Tüneli'ni ziyaret ettim. Savaşla birlikte karanlığa gömülen Bosna halkına ışık olan tünel, tarihin gerçek ve acı yüzünü de günümüze taşıyor" ifadesini kullandı.