Emine Erdoğan, Bosna Savaşı’nın sembollerinden Umut Tüneli’ni ziyaret etti! Emine Erdoğan: Tarihin gerçek ve acı yüzünü de günümüze taşıyor

Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan resmi ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Saraybosna'da Umut Tüneli ve buradaki sergi alanını gezdi.

HEDİYE TAKDİM EDİLDİ

Tünel ziyaretinde vatandaşlarla fotoğraf çektiren Emine Erdoğan'a Saraybosna kapısını simgeleyen hediye takdim edildi.