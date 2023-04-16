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Giriş Tarihi: 16.4.2023 13:13 Son Güncelleme: 16.4.2023 13:33

Emine Erdoğan devlet koruması altındaki çocuklara iftar verdi

Devlet koruması altındaki çocuklarla iftarda buluşan Emine Erdoğan, “İftar soframız sevgi evlerimizde kalan çocuklarımız için kuruldu. Yankılanan neşeli gülüşleri, en büyük hazinemiz" dedi.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan devlet koruması altındaki çocuklara iftar verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde, devlet koruması altında yaşayan çocuklarla iftarda bir araya geldi.

OYUNCAĞINI HEDİYE ETTİ

Devlet Konukevi Huber Yerleşkesi'nde düzenlenen iftar davetinde, çocukları kapıda karşılayan Erdoğan, onlarla tek tek ilgilenip sohbet etti. Çocuklardan biri, iftar sırasında Emine Erdoğan'ın yanına gelip yazdığı mektubu ve minik bir oyuncağı verdi. Hediyesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırılmasını isteyen çocuk, "Lütfen bunu Cumhurbaşkanımıza okutun, hediyemi de verin, benden selam söyleyin." dedi. Emine Erdoğan da mektubunu ve selamını bizzat ileteceğine dair söz verdi.

ÇOCUKLAR EMİNE ERDOĞAN'A SARILDI

Hacivat-Karagöz gölge oyunu gösterisini izleyen çocuklar için ramazan şerbeti, patlamış mısır, pamuk şekeri ve elma şekeri ikram edildi. Çocuklar için en büyük sürpriz ise oyuncak ramazan davulu oldu. Davula tokmakla vurarak içine gizlenen şeker ve oyuncakları çıkaran çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Programın sonunda okul çantası ve kırtasiye malzemesi hediyelerini alan çocuklar, Emine Erdoğan'a, sarılarak veda etti.

GÜLÜŞLERİ EN BÜYÜK HAZİNEMİZ

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: "İftar soframız sevgi evlerimizde kalan çocuklarımız için kuruldu. Birlikte Hacivat ile Karagöz gölge oyununu izledik. Yankılanan neşeli gülüşleri, en büyük hazinemiz. Bu vesileyle, yüreklerini devlet himayesindeki çocuklarımıza sonsuz sevgi ile açan bütün koruyucu ailelerimize teşekkür ediyorum."

MESAJINIZI BAŞKAN DEDENİZE SÖYLEYECEĞİM

"Tüm kalbimle, insanlığın emaneti olan melek çocuklarımızı, kanatları altına alan koruyucu aile sayımızın artmasını diliyorum. Tüm çocuklarımızı sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum. Her birinin mesajını Başkan dedelerine mutlulukla ulaştıracağım."

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Emine Erdoğan devlet koruması altındaki çocuklara iftar verdi
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