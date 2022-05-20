Emine Erdoğan’dan altın yumruklara kutlama!

'BAŞARILARINIZ DAİM OLSUN'

Emine Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndan gelen madalya haberleriyle mutluluğumuz artıyor! Dünya şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Milli boksörlerimiz Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş'ı tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun kızlar. 👏🏻🥊"