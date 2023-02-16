Haberler Yaşam Haberleri Emine Erdoğan'dan Şeyha Fatima bint Mubarak'a teşekkür mesajı
Giriş Tarihi: 16.2.2023 17:14 Son Güncelleme: 16.2.2023 17:16

Emine Erdoğan'dan Şeyha Fatima bint Mubarak'a teşekkür mesajı

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, insani yardım kampanyasına destek veren BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed'in annesi Şeyha Fatima bint Mubarak'a teşekkür mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan’dan Şeyha Fatima bint Mubarak’a teşekkür mesajı

Emine Erdoğan, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: BAE Kızılayı tarafından başlatılan 'Bridges of Goods' insani yardım kampanyasına destek veren BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed'in değerli annesi Şeyha Fatima bint Mubarak'a ve BAE halkına teşekkür ediyorum.

Bu afeti, dost halkların dayanışmasıyla atlatacağımıza inanıyorum.

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Emine Erdoğan'dan Şeyha Fatima bint Mubarak'a teşekkür mesajı
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