Haberler Yaşam Haberleri Emine Erdoğan’dan Türk mutfağı kitabına tebrik: Tüm dünya dillerinde okurlarına ulaşacak
Giriş Tarihi: 5.12.2022 18:16 Son Güncelleme: 5.12.2022 18:35

Emine Erdoğan’dan Türk mutfağı kitabına tebrik: Tüm dünya dillerinde okurlarına ulaşacak

"Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının uluslararası yarışmada 2 dalda ödüle aday gösterilmesi ile ilgili açıklama yapan Emine Erdoğan, “Bu başarı, asırlık reçetelerimizi literatüre kazandırmak uğruna verilen emeğin, bilgi birikimi ve tecrübenin bir tezahürü.” Dedi.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan Türk mutfağı kitabına tebrik: Tüm dünya dillerinde okurlarına ulaşacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yayınlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı, uluslararası yarışmada aday gösterildi. Türk mutfağının zenginliğini uluslararası alanda tanıtmayı amaçlayan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı, Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri 2023 seçkisinde "Gastrodiplomasi" ve "First Lady" kategorilerinde ödüle aday gösterildi.

BU BAŞARI EMEĞİN BİR TEZAHÜRÜ

Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden kutlama mesajı yayınladı.

Emine Erdoğan, şunları yazdı:

"Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabımızla ilgili güzel bir haber aldım. Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri 2023 seçkisinde 2 dalda aday gösterildi. Bu başarı, asırlık reçetelerimizi literatüre kazandırmak uğruna verilen emeğin, bilgi birikimi ve tecrübenin bir tezahürü."

GURUR KAYNAĞI

"Özünde binlerce yıllık yaşanmışlığı barındıran Türk Mutfağı'nı adım adım geleceğe taşıyor olmak, büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Lakin dünya mutfaklarına örnek teşkil edecek daha nice keşfedilmeyen atıksız, ekolojik ve geleneksel tariflerimiz var."

TÜM DÜNYA DİLLERİNE ULAŞACAK

"İngilizce ve Sırpça çevirisinin ardından İtalyanca olarak raflardaki yerini alan kitabımız, zamanla tüm dünya dillerinde okurlarına ulaşacak. Kitabımızın tüm emektarlarına ve Türk mutfağına gönül veren herkese teşekkür ediyorum."

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Emine Erdoğan’dan Türk mutfağı kitabına tebrik: Tüm dünya dillerinde okurlarına ulaşacak
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