Haberler Yaşam Haberleri Emlakçı dehşeti: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 25.12.2022

Emlakçı dehşeti: 2 yaralı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Emlakçı dehşeti: 2 yaralı
BEŞİKTAŞ Muradiye Mahallesi'nde kiralık ev arayan iki öğrenci Y.E. ve H.T., emlakçı M.Y. ile anlaştı ve ev için 28 bin lira kaparo verdi. Bir süre sonra ortada kiralık evin olmadığı anlaşılınca emlakçıyla tartışma yaşandı. Emlakçı paranın 10 bin lirasını geri iade etti. Öğrenciler kalan 18 bin lirayı da isteyince kavga çıktı. M.Y., bıçakla saldırdığı iki öğrenciyi çeşitli yerlerinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden H.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Saldırgan emlakçı M.Y. yakalanarak gözaltına alındı. M.Y.'nin "Kasten Yaralama", "Dolandırıcılık" ve "Konut Dokunulmazlığı İhlal" gibi suçlardan çok sayıda sabıka kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan 'Beslediğiniz yılan sizi de sokar' diye uyarmıştı! PKK'lılar Paris'i karıştırdı
Emekli maaşı için asgari ücret formülü! Emekli zammı 2023 ne kadar olacak? Emekliye zam ne zaman açıklanıyor?
Usta sanatçı Emel Sayın’dan üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu
HDP'li Sezai Temelli'den skandal paylaşım: Bırakın Paris yansın
EYT SON DAKİKA: Fuat Oktay ve Bakan Bilgin'den peş peşe açıklamalar! Emeklilikte yaşa takılanlar için tarih verdi
SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI: Bakan Vedat Bilgin'den EYT yaş şartı mesajı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesi nasıl olacak?
Terör elebaşı Murat Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun 'Serbest bırakılsın' dediği Selahattin Demirtaş ile ilgili konuştu: Bizim bir parçamız
Son dakika: Başkan Erdoğan Erzurum'da duyurdu! Doğalgazda pazartesi yeni bir müjde vereceğiz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
6'lı masada kriz büyüyor! Akşener'den zehir zemberek sözler: Kılıçdaroğlu ne yanıt verecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Emlakçı dehşeti: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA