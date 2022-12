Emlakçı dehşeti: 2 yaralı

BEŞİKTAŞ Muradiye Mahallesi'nde kiralık ev arayan iki öğrenci Y.E. ve H.T., emlakçı M.Y. ile anlaştı ve ev için 28 bin lira kaparo verdi. Bir süre sonra ortada kiralık evin olmadığı anlaşılınca emlakçıyla tartışma yaşandı. Emlakçı paranın 10 bin lirasını geri iade etti. Öğrenciler kalan 18 bin lirayı da isteyince kavga çıktı. M.Y., bıçakla saldırdığı iki öğrenciyi çeşitli yerlerinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden H.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Saldırgan emlakçı M.Y. yakalanarak gözaltına alındı. M.Y.'nin "Kasten Yaralama", "Dolandırıcılık" ve "Konut Dokunulmazlığı İhlal" gibi suçlardan çok sayıda sabıka kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.