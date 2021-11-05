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Giriş Tarihi: 5.11.2021 09:20 Son Güncelleme: 5.11.2021 09:54

Emniyet Müdürü Hasan Cevher’i şehit etmişti! Katil için hesap vakti

EMİR SOMER EMİR SOMER
Emniyet Müdürü Hasan Cevher’i şehit etmişti! Katil için hesap vakti

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher’i 1’i başından üç kurşunla hedef gözeterek şehit eden ve hakkında “Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası” istemiyle dava açılan katil Nasuh Çulcu’nun yargılanmasına başlanıyor. Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher’in katili bugün ilk defa hakim karşısına çıkıyor.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher (46), 13 Temmuz Salı günü Hakkari Polisevi'nde Polis Memuru tutuklu katil Nasuh Çulcu (28) tarafından 1'i başından üç kurşunla hedef gözetilerek şehit edildi.

Kadın Komiser Yardımcısı Elif Ş.'yi rahatsız ettiği için hakkında rapor tutan iki çocuk babası Hasan Cevher'i şehit eden ve hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası" istemiyle dava açılan katil Nasuh Çulcu'nun yargılanmasına başlanıyor. Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in katili Nasuh Çulcu bugün ilk defa hakim karşısına çıkıyor.

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Emniyet Müdürü Hasan Cevher’i şehit etmişti! Katil için hesap vakti
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