Emniyet Müdürü Hasan Cevher’i şehit etmişti! Katil için hesap vakti

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher (46), 13 Temmuz Salı günü Hakkari Polisevi'nde Polis Memuru tutuklu katil Nasuh Çulcu (28) tarafından 1'i başından üç kurşunla hedef gözetilerek şehit edildi.

Kadın Komiser Yardımcısı Elif Ş.'yi rahatsız ettiği için hakkında rapor tutan iki çocuk babası Hasan Cevher'i şehit eden ve hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası" istemiyle dava açılan katil Nasuh Çulcu'nun yargılanmasına başlanıyor. Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in katili Nasuh Çulcu bugün ilk defa hakim karşısına çıkıyor.