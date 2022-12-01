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Giriş Tarihi: 1.12.2022 14:57 Son Güncelleme: 1.12.2022 15:36

Emniyet Müdürünün acı günü

İstanbul’da geçmişte Asayiş Şube Müdürlüğü ve Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere farklı görevlerde başarılı çalışmalarıyla bilinen Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak’ın babası Emekli Başkomiser Mehmet Koçak, 78 yaşında hayatını kaybetti. Mehmet Koçak’ın cenazesi Fatih Camisi’nde öğle vakti kılınan namazın ardından Edirnekapı Mezarlığı’na defnedildi. Çok sayıda emniyet müdürünün katıldığı resmi cenaze törenine İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da çelenk gönderdi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Emniyet Müdürünün acı günü

İstanbul Emniyeti'nde Asayiş Şube Müdürlüğü ve Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere farklı birimlerde başarıyla görev yapmış olan ve Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bağlı Polis Başmüfettişi olarak görevine devam eden Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak'ın babası Emekli Başkomiser Mehmet Koçak, 78 yaşında hayatını kaybetti. Mehmet Koçak'ın cenazesi bugün öğle vakti Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.

Resmi cenaze töreninde Koçak Ailesi'ni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ali Erdoğan, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı İstanbul Bölge Başkanı Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Yener Ülgütol, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Saraç, Fatih İlçe Emniyet Müdürü Alparslan Atasoy, emniyet müdürleri Faik Ozan Karadağ, Seylan Demir ve Emniyet Teşkilatı'ndan çok sayıda isim yalnız bırakmadı.

Cenaze, resmi geçit töreninin ardından İstanbul Emniyeti Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Polisleri'nin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Resmi törenin ardından İstanbul Emniyeti sosyal hizmetler ve sağlık şube Polislerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

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Emniyet Müdürünün acı günü
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