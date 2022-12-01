Emniyet Müdürünün acı günü

İstanbul Emniyeti'nde Asayiş Şube Müdürlüğü ve Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere farklı birimlerde başarıyla görev yapmış olan ve Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bağlı Polis Başmüfettişi olarak görevine devam eden Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak'ın babası Emekli Başkomiser Mehmet Koçak, 78 yaşında hayatını kaybetti. Mehmet Koçak'ın cenazesi bugün öğle vakti Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.