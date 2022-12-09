Emniyet şeridinde feci kaza

İstanbul'da önceki gün TEM Otoyolu Kâğıthane Seyrantepe mevkii Edirne istikametinde Selimcan Çakar (19), arkadaşı Yaser Gazioğlu ile motosikletle emniyet şeridinde seyrettiği esnada Can Yıldız idaresindeki taksiye bir başka araç çarptı. Çarpma sonucu kontrolden çıkan taksiye ise kaskları olmayan iki arkadaşın olduğu motosiklet çarptı. Hastaneye kaldırılan iki arkadaştan Atılım Üniversitesi Pazarlama Bölümü öğrencisi Çakar kurtarılamadı. Gazioğlu'nun ise hayati tehlikesi sürüyor. Gözaltına alınan Yıldız'ın Çanakkale'den sabah saatlerinde yola çıkıp hastanede yoğun bakımdan çıkan 6 aylık çocuğunu görmeye geldiği ve kız kardeşine gittiği öğrenildi. Yıldız, "Sağ şeritteydim. Bir araç benim aracımın sol ön tarafına değdi. Kendimi güvenlik şeridine doğru atarken bir tane motor geliyormuş, görmedim" diyerek yaşananları anlattı.Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde elma hasadına gidenlerin bulunduğu minibüs devrildi, izinli olduğu öğrenilen Uzman Er Musa Düşkün öldü, 9 kişi yaralandı. Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklette yolcu olarak bulunan S.Ö. hayatını kaybetti.