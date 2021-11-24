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Giriş Tarihi: 24.11.2021 14:27 Son Güncelleme: 24.11.2021 14:42

Emniyet’te 50 milyonluk hurda araç vurgunu! İçlerinde emniyet müdürleri de var!

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Emniyet’te 50 milyonluk hurda araç vurgunu! İçlerinde emniyet müdürleri de var!

İstanbul'da akılalmaz bir olay yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan komiser Rasim Erdem hurdaya çıkan hasarlı araçları satın alıp, tekrar satmak bahanesiyle içerisinde emniyet müdürlerinin de olduğu onlarca polis memurunu milyonlarca lira dolandırdı. Komiser Erdem’e güvenip parasını yatıran fakat bir türlü geri alamayan polis memurlarının şikayeti üzerine cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma açarken, Erdem açığa alındı. Dolandırıcılığın boyutunun 50 milyon TL’yi bulduğu ileri sürülürken, komiser Erdem’in bu işler için 2 bin 500 metrekare tamirhane kurduğu belirlendi.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Komiser Rasim Erdem, iddiaya göre polisliğin yanı sıra hurdaya çıkan hasarlı araçların satın alınıp tamir edilmesi ve yeniden piyasada satılması işiyle uğraşıyordu. Bir akrabası üzerine Küçükçekmece'de yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik bir tamirhane açan Erdem, hurdadan çok uygun fiyata satın aldığı hasarlı otomobilleri tamir ederek satışından kar elde ediyordu.

MESLEKTAŞLARINI DAHİL ETTİ

Kısa sürede işlerini büyüten komiser Erdem, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli meslektaşı O.Ö.'yü de bu işe dahil etti. Mağdurların savcılığa yaptıkları başvurularda yer alan iddialara göre; Komiser Erdem ve ekibi, hedefine aldıkları meslektaşlarına önce hasarlı araçların fotoğraflarını gösterip, hurdadan satın aldıkları araçları kendi tamir atölyelerinde tamir edip büyük karlarla satacaklarını vaat etti. Meslektaşlarına ortaklık teklif eden Erdem, kısa sürede içerisinde emniyet müdürlerinin ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin de olduğu onlarca polis memurundan milyonlarca lira topladı.

BANKA MEMURLARI DA VAR

Ortaklık bedelini yatıran kişilere bir süre sonra sanki yenilenen otomobilin satışından elde edilmiş gibi katılımda bulunduğu bedel üzerinden kâr payı veren Erdem, yine mağdurların şebekeye, meslektaşlarının kolay kredi temin etmeleri için banka memurlarıyla da iş birliği yaptı. Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir bankada çalışan memurla iş birliği yapan komiser Erdem, limit yükseltilerek ortak olacak kişiye istediği kadar kredi çıkartılmasını sağladı.

SAHTE DEKONTLAR HAZIRLADI

Yine Cumhuriyet Savcılığı'na verilen dilekçede komiser Erdem'den şüphelenen bazı meslektaşlarının Erdem'den paralarını geri istediklerinde sahte hazırlanmış dekontlarla tekrar kandırıldıkları anlatıldı. Mağdur avukatlarınca savcılığa verilen dilekçede, şebekenin 30'dan fazla polisin yanı sıra çeşitli meslek gruplarından onlarca kişiyi dolandırdığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında Rasim Erdem, açığa alındı.

50 MİLYONU GEÇİYOR

Mağdur avukatlarından Altan Çimenli, şebekenin dolandırıcılıktan elde ettiği gelirin 50 milyon TL'yi aştığını belirtti. Olay Örgütlü Suçlar Savcılığı tarafından ele alınırken avukat Çimenli, Komiser R.E ve yardımcı olarak değerlendirilen polis memuru O.Ö.'nün yurt dışına kaçma ihtimalini göz önünde bulundurup yurtdışı yasağı için başvuruda bulundu.

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Emniyet’te 50 milyonluk hurda araç vurgunu! İçlerinde emniyet müdürleri de var!
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