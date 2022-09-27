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Giriş Tarihi: 28.9.2022

Emniyet’ten 180 motosikletle gövde gösterisi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Emniyet’ten 180 motosikletle gövde gösterisi
İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Emniyeti Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne verilen 180 motosiklet için teslim töreni yapıldı. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şube müdürleri ve emniyet mensupları katıldı. Törende Vali Yerlikaya, Mersin'de polis memuru Sedat Gezer'in şehit olduğu, bir polis memurunun da yaralandığı terör saldırısını lanetlediğini söyledi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da konuşmasında "Yeni motosikletlerin İstanbul'a ve insanımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Mersin'de şehit olan polis kardeşimize ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

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Emniyet’ten 180 motosikletle gövde gösterisi
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