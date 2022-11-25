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Giriş Tarihi: 25.11.2022 15:34

EMŞAV terör saldırılarında hayatını kaybedenler için mevlit okuttu

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileler Vakfı, İstiklal Caddesi ve Gaziantep saldırılarında hayatını kaybedenler için Çamlıca Camii’nde Kuran-ı Kerim ve mevlit okuttu.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
EMŞAV terör saldırılarında hayatını kaybedenler için mevlit okuttu

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileler Vakfı (EMŞAV), Büyük Çamlıca Camii'nde 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde ve 21 Kasım'da Gaziantep'te gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Cuma namazı öncesinde Kuran-ı Kerim ve mevlid-i şerif okuttu.

Cuma namazı sonrasında ise vatandaşlara yemek ikram edildi. Programda EMŞAV İstanbul İl Başkanı Neslihan Vona ile yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

"HANELERİMİZİN YANINDA OLMAK İSTİYORUZ"

Programla ilgili konuşan EMŞAV İstanbul İl Başkanı Neslihan Vona, "532 şehit ailesi ve vazife malulü hanemiz var. Bunların tamamına ulaşmak için 39 ilçemizde başkanlığımızı oluşturacağız. Hanelerimizin yüreklerine dokunmak ve her türlü günlerde yanlarında olmak istiyoruz. Kapımız her zaman herkese açıktır. Devletimiz şehit ailelerine çok güzel imkanlar sunuyor. Onların hakkı ödenmez. Bizler de sosyal ve manevi açıdan onlarla olmak istiyoruz" dedi.

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EMŞAV terör saldırılarında hayatını kaybedenler için mevlit okuttu
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