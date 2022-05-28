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Giriş Tarihi: 29.5.2022

En acı buluşma

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
En acı buluşma

Kayseri’de 21 yıl sonra cesedi bulunan Ayşe Kavak’a ait kemikler, 12 yıl önce hayatını kaybeden eşi Halil Kavak’ın yanına defnedilecek. Oğlu Mehmet Kavak “Babamın ömrü annemi bulmaya yetmedi” dedi

Kayseri'de 21 yıl önce kiralık ev bakmak için çıkan ve bir daha evine geri dönmeyen 7 çocuk annesi Ayşe Kavak'ın (47) akıbeti, SABAH muhabiri Ali Altuntaş'ın yaptığı araştırma sayesinde ortaya çıktı. Yılanlı Dağı'nda "Kuyuda ceset var" söylentisinden yola çıkan Altuntaş'ın bulduğu kuyudan çıkan kemiklerin Kavak'a ait olduğu belirlendi. Kavak'ın oğlu Mehmet Kavak, SABAH'a teşekkür ederek şunları söyledi:
Babam, annemi bulmak için yıllarını ve her şeyini harcadı. 5 kardeşimin çocukluğu annemsiz geçti. Annem belki bir gün çıkıp gelebilir ümidimiz artık son buldu. Bir insan buna sevinir mi? Seviniyormuş. Çünkü annemize ne oldu düşüncesi yıllarca içimizi kemirdi.
Babam Halil Kavak 2012 yılında üzüntüden kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Babam, annemi bulmayı çok istiyordu ama bu dünyada kavuşmaya onun ömrü yetmedi. Annemin cesedini adli tıptan aldıktan sonra babamın mezarının yanına defnedeceğiz.

'İYİ Kİ VARSIN SABAH'
21 yıllık acılarına SABAH'ın son verdiğini belirten Mehmet Kavak "Yaşıyor mu yoksa öldü mü düşüncesi yıllarca beynimizi kemirdi. SABAH'ın araştırması sayesinde annemizin artık mezarı olacak. İyi ki varsın SABAH" dedi.

ÇANTASINDAN ÇIKANLAR INCELEMEYE ALINDI
KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kuyuda bulunan Ayşe Kavak'ın çantasından çıkanları mercek altına aldı. Ayşe Kavak'ın çantasında banka hesap cüzdanı, not kâğıtları ile USB bellek bulundu. USB bellekte ne olduğu ise kriminal incelemenin ardından netlik kazanacak.

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