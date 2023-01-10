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Giriş Tarihi: 11.1.2023

En acı nişan fotoğrafı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
En acı nişan fotoğrafı
İstanbul'da yaşayan bilgisayar mühendisi Görkem Yamak, geçen cuma akşamı, Niğde'de yaşayan Gülay Polatçelik ile nişanlandı. Ardından da İstanbul'a dönmek üzere yola çıktı. Ancak cumartesi sabahı, Kırşehir-Kırıkkale yolunun Akpınar ilçe girişinde yoldaki sis ve buzlanma nedeniyle bir otobüs, 3 TIR ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Görkem Yamak (29) ve annesi Sündüs Yamak (64) ile Salih Üstündağ'ın (61) öldüğü kazada, 11 kişi de yaralandı. Anne-oğul, memleketleri Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde yan yana toprağa verilirken, geride ise Gülay Polatçelik'in sosyal medyadan paylaşarak dua istediği nişan fotoğrafları kaldı. Fotoğrafta Sündüs Yamak, eşi Şeref Yamak ve oğulları Görkem Yamak ile nişanlısı Gülay Polatçelik yer alıyor. Beşikdüzü'nde yaşayan Görkem Yamak'ın amcası Şaban Yamak, "Siste fark edemedikleri önlerindeki araca çarpmışlar. Araçta sıkışan ağabeyim, Görkem'e, 'Anneni araçtan al, güvenli bir yere götür' demiş. Görkem, annesini yol kenarına götürürken, buzlanmadan dolayı duramayan TIR, yengeme ve yeğenime çarpmış" dedi. Babaanne Fatma Yamak ise "İçimiz yandı. Bu acının tarifi yok" dedi.

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En acı nişan fotoğrafı
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