Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyü Ortaklar mezrasında, 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'ne kapılarak kaybolan 16 yaşındaki İbrahim Kom'un ailesi, 6 ay sonra umutlarını yitirmeden arama çalışmalarına yeniden başladı. İlçeye 55 kilometre uzaklıkta yer alan bölgede piknik sırasında dereye kapılan 16 yaşındaki İbrahim Kom'un ailesi, soğuk havaya rağmen dere ve çevresini aradı. Aile üyeleri, her adımda kayıp oğullarının izini sürerek acı ve umudu bir arada taşıyor.

'BELKİ KIŞ GELMEDEN BULURUZ'

Anne Zübeyde Kom, "Belki kış gelmeden bir umut buluruz, en azından bir mezarı olsun da gönlümüz ferahlasın" ifadelerini kullandı. Kom, "6 aydır çocuğum kayıp. Uzun süre arama çalışmaları yapıldı ama maalesef bulamadık. Bugün de kış gelmeden tekrar arama yapalım, belki çocuğumuzun cenazesinin buluruz umuduyla buraya geldik. Ancak yine bir sonuç elde edemedik. İsterdik ki en azından cenazesinin bulup bir mezarı olsun, böylece gönlümüz biraz ferahlardı. Yine de Allah'a şükürler olsun. Bugün kardeşim, kızlarım, eşim, halası, nenesi hepimiz bu soğuk havada dereyi arıyoruz. Suyun soğukluğu önemli değil, yeter ki çocuğumun cenazesinin bulabilelim" dedi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta piknik sırasında Avaşin Deresi'ne giren İbrahim Kom akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Kom'u bulmak için, bir kısmı da Irak topraklarında sürdürülen aramalarda bir sonuç alınamadı.





ABLA SEHER KOM: CANIMIZDAN CAN GİTTİ

İbrahim Kom'un ablası Seher Kom ise, "10 Mayıs'tan beri İbrahim'i arıyoruz. Kardeşimi arıyoruz. Bugün annem, kardeşlerim, teyzem, halam hepimiz buradayız. Sabah 7'den beri bu suyun içinde onu arıyoruz. Bir umut. Her dağın, her ağacın altına baktık. Aramaya da devam edeceğiz. İnşallah bulacağız. Su çok soğuk, hava da öyle, ama bizden bir can gitti. Acılı bir aile var burada. Canımızdan can gitti" diye konuştu.