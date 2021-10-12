En büyük 20 yattan biri Bodrum’da

Muğla Bodrum'da Motor yatların uzunluklarına göre sıralamasında dünyanın en büyük 20 yatından biri olan 'Flying Fox', Bodrum'a geldi. 'Flying Fox' un haftalık kirası 3 milyon avro. Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğundaki 'Flying Fox' Bodrum Kalesi açıklarına demirledi. Adeta yüzen saray görünümündeki yat, gösterişli duruşuyla dikkati çekti.



Üzerinde 10 milyon dolar değerinde bir helikopter duran ve iki helikopter pisti bulunan yat, bir süre sonra hareket edip Türkbükü açıklarına geldi. Havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları ve sinema imkanı bulunan yatta, biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabinde 22 misafir ağırlanabiliyor.