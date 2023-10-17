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Giriş Tarihi: 18.10.2023

En büyük hayali Başkan Erdoğan’la tanışmak

AYHAN FİDAN
En büyük hayali Başkan Erdoğan’la tanışmak
Bursa'da, Karacabey'de 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü kapsamında, Şehit Polis Levent Fırtına Engelsiz Yaşam Merkezine bir ziyaret gerçekleştiren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, engelli bireyler ve aileleri ile bir araya geldi. Ziyarette, görme engelli bireylere beyaz baston hediye edilirken, 59 yaşındaki görme engelli Zeynep Karakuş, en büyük hayalinin Başkan Erdoğan ile tanışmak olduğunu söyledi. Karakuş "Benim gözlerim hiç görmüyor ama ona görmeden hayranlık duyuyorum. Tüm Dünya gibi ben de Recep Tayyip Erdoğan'ın hayranıyım. Gerçekten tanışmayı da çok istiyorum. İnşallah birgün bu bana nasip olur" dedi. Karakuş'un sevecen ve muhabbet dolu tavırları herkesin yüzünü gülümsetti.

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En büyük hayali Başkan Erdoğan’la tanışmak
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