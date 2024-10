En kalpten buluşma

Antalya'nın Alanya ilçesinde 13 Aralık tarihinde restoran sahibi Erhan Pekuygun (20) motosikleti ile giderken H.P.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Erhan Pekuygun'un doktorların çabasına rağmen 19 Aralık 2023'te beyin ölümü gerçekleşti. Anne Gönül Pekuygun ve ailesi en zor kararı vererek Erhan'ın organlarını bağışladı. Erhan'ın bağışlanan 8 organından kalbi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Bayezid başkanlığında gerçekleştirilen operasyonla Kadir İrkin'e (39) nakledildi. İrkin, yeni kalbi ile hayata tutunurken, eşi Kamile, kızları Azra Yağmur (10), Kübra (8) ve oğlu Eymen Ege (6) sevinç gözyaşları dökmüştü. Sağlığına yeniden kavuşan Kadir İrkin, "7 yıldır hep bu günü bekledim. Bağışçı aileden Allah razı olsun. Ben de bundan sonra onların bir evladıyım" diyerek sevincini dile getirmişti.Kalbi bağışlanan Erhan Pekuygun'un annesi Gönül Pekuygun, nakilden 10 ay sonra oğlunun kalbiyle sağlığına kavuşan Kadir İrkin'in evine misafir oldu. Acılı anne, artık İrkin'in bedeninde atan oğlu Erhan'ın kalbini dinledi. Canından çok sevdiği evladının kalbini uzun süre steteskop ile dinleyen anne Gönül Pekuygun "İnanılır gibi bir şey değil. Oğlumuzu toprağa verdik. Şu anda onun kalbinin attığını dinliyoruz. Çok mutluluk verici bir şey. Allah Kadir'e sağlık, afiyet versin. Oğlumun birine can olduğunu görmek acımızı biraz da olsa hafifletiyor. Anne olarak organ bağışının ne kadar önemli olduğunu canlı olarak görüyorsun" diyerek gözyaşı döktü. Gönül Pekuygun'un büyük oğlu Hakan Pekuygun da kazada kaybettiği kardeşinin kalbini dinledi. Hüzünlenen, gözleri yaşaran Hakan Pekuygun, "Bu kadar etkileneceğimi beklemiyordum açıkçası. Kadir ağabey iyi olsun yeter bu saatten sonra. Kardeşimin bir sürü organı bağışlandı ama kalp başka bir şey. Bundan sonra tek isteğim kardeşimin kalbinin Kadir'e ömrü yettiğince can olması onda atması" diye konuştu.Kalp nakli ile sağlığına yeniden kavuşan Kadir İrkin de Pekuygun ailesine teşekkür etti. İrkin, "Yaşıyorsam şu anda onların sayesinde yaşıyorum. 7 yıldır yapay kalple hayata tutundum. Son noktaya gelmiştim. Ölecektim. Erhan'ın kalbi Hızır gibi yetişti, beni hayata bağladı. Sağlıklıyım, yürüyüp koşabiliyorum. Her gün kalbini taşıdığım Erhan için dua ediyorum. Bir de kalp naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Bayezid başta olmak üzere tüm hocalarıma teşekkür ediyorum . Artık Gönül anne benim de annem oldu" dedi.