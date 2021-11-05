En son 50 yıl önce görülmüştü!

Kocaeli İzmit Körfezi'nin, geçmişte olduğu gibi temiz, hem içinde hemde çevresi ve üzerinde yaşayan bir çok canlıya ev sahipli yaptığı günlere duyulan özlem hiç bitmedi. Yaklaşık 20 yıl önce başlayan temizlik çalışmaları, kurulan arıtma tesisleri ve yapılan denetim ile kontroller, son yılda Körfezi nerdeyse o özlenen günlerine yeniden kavuşturdu.
Atık suların kontrolü ve kurulan arıtma tesisleri sayesinde, eskiden bırakın deniz kenarını nerdeyse tüm Kocaeli'ne yayılan kötü kokusu nedeniyle kıyısından geçilmeyen İzmit Körfezi, önce bu ağır kokudan kurtuldu. Ardından sürekli olarak havadan, denizden ve karadan gerçekleştirilen denetimler sayesinde temiz görünüme kavuştu. Tamda bir çok göçmen kuşa ev sahipliği yapmaya, içerisinde birbirinden farklı sayısız canlı türünü barındırmaya başlayan İzmit Körfezi 'nin başına bu defada tüm marmarada olduğu gibi Müsilaj illetti bela oldu. Yapılan çalışmalar sonucu kısa sürede bu beladan da kurtuldu.
50 YIL ÖNCEKİ FOTOĞRAF GERÇEK OLDU
Şu sıralar yüzeyinde bir çok göçmen kuşu ağırlayan, çevresinde ve içerisinde sayısız canlı türüne ev sahipliği yapan Körfez'de , Cuma günü oldukça ilginç bir olay balıkçılar tarafından kayıt altına alındı. Denizde yüzen dev bir Orkinos balığı, bir balıkçı tarafından kayıt altına alındı. O görüntüler , 50 yıl önce İzmit Körfezi'nde yakalandıktan sonra vatandaşlarla çekilen efsane fotoğrafı akıllara getirdi. Balıkçıları olduğu gibi, Kocaeliler'de İzmit Körfezi'nde görülen dev orkinos balığı ile heyecanlandı. O görüntüler vatandaşlara " 50 yıl önce çekilen fotoğraf , bugün yeniden gerçek oldu. Körfez, nerdeyse 50 yıl önceki temiz ve görkemli günlerine yeniden kavuştu" dedirtti.