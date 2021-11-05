En son 50 yıl önce görülmüştü!

50 YIL ÖNCEKİ FOTOĞRAF GERÇEK OLDU

Şu sıralar yüzeyinde bir çok göçmen kuşu ağırlayan, çevresinde ve içerisinde sayısız canlı türüne ev sahipliği yapan Körfez'de , Cuma günü oldukça ilginç bir olay balıkçılar tarafından kayıt altına alındı. Denizde yüzen dev bir Orkinos balığı, bir balıkçı tarafından kayıt altına alındı. O görüntüler , 50 yıl önce İzmit Körfezi'nde yakalandıktan sonra vatandaşlarla çekilen efsane fotoğrafı akıllara getirdi. Balıkçıları olduğu gibi, Kocaeliler'de İzmit Körfezi'nde görülen dev orkinos balığı ile heyecanlandı. O görüntüler vatandaşlara " 50 yıl önce çekilen fotoğraf , bugün yeniden gerçek oldu. Körfez, nerdeyse 50 yıl önceki temiz ve görkemli günlerine yeniden kavuştu" dedirtti.