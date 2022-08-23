En Uzun Gece filmi konusu ne? En Uzun Gece filmi oyuncuları kim?

En Uzun Gece filmi konusu ve oyuncu kadrosu bu akşam ekrana gelecek olması dolasıyla merak ediliyor. Filmin başrolünde Morgen Freeman, Ruby Rose, Patrick Muldoon, Nick Vallelonga ve Julie Lott yer alıyor. İşte En Uzun Gece filmi hakkında bilgiler...

EN UZUN GECE FİLMİ KONUSU NE?

Genç bir anne olan Victoria, bir Rus uyuşturucu kuryesi olarak karanlık geçmişini geride bırakmaya çalışır. Ancak o ne kadar uğraşsa da geçmişinden kurtulamaz. Emekli bir polis olan Damon, Victoria'nın kızını rehin tutarak onu verdiği emirleri yerine getirmeye zorlar. Vicrtoria, kızını yeniden görmek için silah ve motosikletini yeniden kullanarak bir dizi gangsteri alt etmeye çalışır.

EN UZUN GECE FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Morgen Freeman, Ruby Rose, Patrick Muldoon, Nick Vallelonga ve Julie Lott, En Uzun Gece filminin oyuncu kadrosunu oluşturuyor.