Haberler Yaşam Haberleri En Uzun Gece filmi konusu ne? En Uzun Gece filmi oyuncuları kim?
Giriş Tarihi: 23.8.2022 16:22

En Uzun Gece filmi konusu ne? En Uzun Gece filmi oyuncuları kim?

Bu akşam ekrana gelecek olan En Uzun Gece filmi izleyiciyle buluşacak. Yapımda genç bir anne olan Victoria, bir Rus uyuşturucu kuryesi olarak karanlık geçmişini geride bırakmaya çalışır. Peki En Uzun Gece filmi konusu ne? En Uzun Gece filmi oyuncuları kim?

En Uzun Gece filmi konusu ne? En Uzun Gece filmi oyuncuları kim?

En Uzun Gece filmi konusu ve oyuncu kadrosu bu akşam ekrana gelecek olması dolasıyla merak ediliyor. Filmin başrolünde Morgen Freeman, Ruby Rose, Patrick Muldoon, Nick Vallelonga ve Julie Lott yer alıyor. İşte En Uzun Gece filmi hakkında bilgiler...

EN UZUN GECE FİLMİ KONUSU NE?

Genç bir anne olan Victoria, bir Rus uyuşturucu kuryesi olarak karanlık geçmişini geride bırakmaya çalışır. Ancak o ne kadar uğraşsa da geçmişinden kurtulamaz. Emekli bir polis olan Damon, Victoria'nın kızını rehin tutarak onu verdiği emirleri yerine getirmeye zorlar. Vicrtoria, kızını yeniden görmek için silah ve motosikletini yeniden kullanarak bir dizi gangsteri alt etmeye çalışır.

EN UZUN GECE FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Morgen Freeman, Ruby Rose, Patrick Muldoon, Nick Vallelonga ve Julie Lott, En Uzun Gece filminin oyuncu kadrosunu oluşturuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT BUGÜN SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den formül açıklaması! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
Son dakika: İstanbul'da öğrenciye kira zulmü! Korku evine 6 bin 500 TL
EYT'de son dakika | Emeklilikte tek formül iki çözüm
Hablemitoğlu suikastında son dakika: Sır perdesi aralandı! İşte talimatı veren ve alan isim
Son dakika: Bakan Bilgin'den milyonları ilgilendiren flaş EYT açıklaması: Masada hangi model var?
YKS ek tercih tarihleri 2022 ÖSYM: YKS ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?
KYK başvuruları tarihleri 2022-2023: KYK burs/kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak; işlemler nasıl yapılacak?
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Vatandaşlara Türk Lirası çağrısı
Ziraat Bankası emekli promosyonu kampanyasını duyurdu! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ne kadar, kaç TL veriyor?
Son dakika | Ucuz konut kampanyasında taksitler ne kadar olacak? Bakan Kurum açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
En Uzun Gece filmi konusu ne? En Uzun Gece filmi oyuncuları kim?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA