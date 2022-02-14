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Giriş Tarihi: 15.2.2022

‘En uzun kadın’la birlikte Türkiye’yi tanıtmak istiyor

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
‘En uzun kadın’la birlikte Türkiye’yi tanıtmak istiyor
MARDİN Derik'te, 2 metre 51 santimlik boyuyla dünyanın en uzun insanı olan Sultan Kösen, "Dünyanın en uzun boylu kadını" Karabüklü Rümeysa Gelgi ile beraber Türkiye'yi tanıtmak istiyor. Bugüne kadar 127 ülke gezen Kösen, bundan sonra Rümeysa ile beraber yabancı ülkelerdeki etkinliklere beraber katılmayı düşünüyor. Guinness Rekorlar Kitabı'na göre yeryüzünün yaşayan en uzun insanı olan Sultan Kösen, bugüne kadar 127 ülkedeki programlara katıldı. Kösen, koronavirüsün etkisini azaltması ile beraber yeniden yabancı ülkelerin davetlerine iştirak etmek istiyor. Karabük'te yaşayan ve 2 metre 15 santim uzunluğundaki Rümeysa Gelgi de "Dünyanın en uzun boylu kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. Kösen, Gelgi ile beraber, Avrupa ve diğer ülkelerdeki davetlere katılarak Türkiye'yi temsil etmek istiyor. Herkes gibi kendisinin de hayalleri olduğunu ifade eden Kösen, en büyük hedefi olan Guinness'e girmeyi başardığını ve bu sayede de tüm dünyayı gezdiğini ifade etti.



'DÜNYAYA EZBERLETTİK'
Kösen, "127 ülkeye gittim. Bu ülkelerde faaliyetlerde bulunup ülkemizi tanıttım. Küçük Mardin'imizi de dünyaya duyurmak istedik. Mardin'in adını dünyada ezberlettirmeye çalışıyorduk ve Allah'a şükürler olsun ki istediğimiz şeyleri başardık. Rümeysa'yla Türkiye'miz için güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum" dedi.

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‘En uzun kadın’la birlikte Türkiye’yi tanıtmak istiyor
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