En uzun nöbet 4’üncü yılına girdi! Soylu: “Terör örgütü Türkiye’de yakın zamanda bitecek”

HDP İl Binası önünde ellerinde Türk bayrakları ile toplanan aileler, 4'ncü yılda bir kez daha PKK'ya tepki gösterip çocuklarını istediler. Eylemin 4'üncü yılına girmesi nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Milletvekili Mehdi Eker, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, AK Partili milletvekilleri, farklı kentlerden gelen anneler ile sivil toplum örgütleri eylem yapan ailelerin yanında yer aldı. Ardından havya balonlar uçurulurken, aileler ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve terör tepki gösterilen yazılı dövizlerle birlikte teröre tepki yürüyüşü gerçekleştirdi.

Annelerin 4'üncü yılında ailelerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin sadece kendi çocukları için değil, tüm annelerin çocukları için mücadele ettiklerini belirterek, "PKK ve YPG'nin patenti ABD'dedir. Onlar olmasa böyle bir terör örgütü olmaz. Etrafımızdaki tüm coğrafyaya huzuru getirmek zorundayız. Burası dualı bir şehirdir. Evliyalar, sahabeler şehridir. Bunu ortadan kaldırmak isteyenler, bize kardeşliğimizi unutturmak isteyenlere fırsat vermiyor Diyarbakır anneleri. Terör örgütünü söküp atarken bilesiniz ki ABD'yi de söküp atıyoruz. Yıllarca bunun için bizi birbirimize düşürdüler. Terör örgütü Türkiye'de yakın zamanda bitecek" dedi.