Haberler Yaşam Haberleri En uzun nöbet 4’üncü yılına girdi! Soylu: “Terör örgütü Türkiye’de yakın zamanda bitecek”
Giriş Tarihi: 3.9.2022 13:16 Son Güncelleme: 3.9.2022 16:09

En uzun nöbet 4’üncü yılına girdi! Soylu: “Terör örgütü Türkiye’de yakın zamanda bitecek”

Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde evlat nöbeti başlatan ailelerin oturma eylemi 4’üncü yılına girdi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
En uzun nöbet 4’üncü yılına girdi! Soylu: “Terör örgütü Türkiye’de yakın zamanda bitecek”

HDP İl Binası önünde ellerinde Türk bayrakları ile toplanan aileler, 4'ncü yılda bir kez daha PKK'ya tepki gösterip çocuklarını istediler. Eylemin 4'üncü yılına girmesi nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Milletvekili Mehdi Eker, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, AK Partili milletvekilleri, farklı kentlerden gelen anneler ile sivil toplum örgütleri eylem yapan ailelerin yanında yer aldı. Ardından havya balonlar uçurulurken, aileler ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve terör tepki gösterilen yazılı dövizlerle birlikte teröre tepki yürüyüşü gerçekleştirdi.

Annelerin 4'üncü yılında ailelerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin sadece kendi çocukları için değil, tüm annelerin çocukları için mücadele ettiklerini belirterek, "PKK ve YPG'nin patenti ABD'dedir. Onlar olmasa böyle bir terör örgütü olmaz. Etrafımızdaki tüm coğrafyaya huzuru getirmek zorundayız. Burası dualı bir şehirdir. Evliyalar, sahabeler şehridir. Bunu ortadan kaldırmak isteyenler, bize kardeşliğimizi unutturmak isteyenlere fırsat vermiyor Diyarbakır anneleri. Terör örgütünü söküp atarken bilesiniz ki ABD'yi de söküp atıyoruz. Yıllarca bunun için bizi birbirimize düşürdüler. Terör örgütü Türkiye'de yakın zamanda bitecek" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı
EMEKLİLER DİKKAT: Başvuru tarihleri uzatıldı! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, ne kadar veriyor? 2022 Emekli promosyonu veren bankalar listesi
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 450 TL - 600 TL Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
ÖSYM YKS ek tercih tarihleri ve kılavuzu belli oldu mu? Üniversite 2. tercihler YKS boş kontenjanlar listesi ile başlayacak!
Son dakika! Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar: TB3 ve Kızılelma 2023’te göklerde
Emekliler dikkat: Başvuru tarihleri uzatıldı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor? 2022 Emekli promosyonu veren bankalar listesi
Sigara fiyatları güncel liste 3 Eylül 2022: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL? Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları
YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar belli oldu mu? 2022 YKS ek tercih ne zaman başlıyor ve bitiyor? ÖSYM AİS
Son dakika: Cumhuriyet Savcısı Osman Ozan'dan 'Hayat Kadını' skandalı! İlişkiye girip dosyasını kapattı
KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet! GSB ile 2022 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
ARKADAŞINA GÖNDER
En uzun nöbet 4’üncü yılına girdi! Soylu: “Terör örgütü Türkiye’de yakın zamanda bitecek”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA