Tarihin kimi dönemlerinde insanlar, kendi hayal güçleriyle oluşturdukları tanrılara taparak hakikatten uzaklaşmıştır. Ancak, evrenin düzenine dikkatlice bakıldığında, bu düzenin arkasında tek bir yaratıcının olduğunu anlamak mümkündür. Enam Suresi ayetleri insanın yaratılışı ve evrendeki her şeyin düzenini gözlemleyerek, doğru yolu bulmasını teşvik eder. Enam Suresi 100-101-102. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı yaşamı anlamlandırma sürecinde insana eşsiz bir rehberlik sunar.

Enam Suresi 100-101-102. Ayet Arapça Yazılışı

100-101. Ayet:

102. Ayet:

Enam Suresi 100-101-102. Ayet Okunuşu

100. Ayet: Ve cealu lillahi şürakael cinne ve halekahüm ve haraku lehu benıne ve benatim bi ğayri ılm sübhanehu ve teala amma yesıfun

101. Ayet: Bedrıus semavati vel ard enna yekunü lehu veledüv ve lem tekül lehu sahıbeh ve haleka külle şey' ve hüve bi külli şey'in alım

102. Ayet: Zalikümüllahü rabbüküm la ilahe illa hu haliku külli şey'in fa'büduh ve hüve ala külli şey'iv vekıl

Enam Suresi 100-101-102. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

100. Ayet: Bir de cinleri Allah'a birtakım ortaklar yaptılar. Oysa onları o yarattı. Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar da uydurdular. O, onların niteledikleri şeylerden uzaktır, yücedir.

101. Ayet: O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O her şeyi hakkıyla bilendir.

102. Ayet: İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O'na kulluk edin. O her şeye vekil her şeyi yöneten, görüp gözetendir.