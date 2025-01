Kur'an, sadece bir öğüt kitabı değil; aynı zamanda bireyin günlük yaşamında rehberlik eden bir kaynaktır. Bu rehberlik, insanın dünyaya ve ahirete bakışını şekillendirir. Helal ve haram kavramlarının önemi, Kur'an'ın bir bütün olarak bireye ve topluma ne kadar derin bir anlayış sunduğunu bir kez daha gözler önüne serer. Enam Suresi 115-116-117. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı Allah'ın büyüklüğünü kavrayarak insanın tevazu ve teslimiyetle hareket etmesini önerir.

Enam Suresi 115-116-117. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi 115-116-117. Ayet Okunuşu

115. Ayet: Ve temmet kelimetü rabbike sıdkav ve adla la mübeddile li kelimatih ve hüves semıul alım

116. Ayet: Ve in tütı'eksera men fil erdı yüdılluke an sebılillah iy yettebiune illez zanne ve in hüm illa yahrusun

117. Ayet: İnne rabbeke hüve a'lemü mey yedıllü an sebılil ve hüve a'lemü bil mühtedın

Enam Suresi 115-116-117. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

115. Ayet: Rabbinin kelimesi (Kur'an) doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

116. Ayet: Eğer yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyuyorlar ve onlar sadece yalan uyduruyorlar.

117. Ayet: Şüphesiz senin Rabbin, yolundan sapanı çok iyi bilir ve yine O doğru yolu bulanları en iyi bilendir.