İslam inancına göre, Allah'ın (cc.) gücü sınırsızdır ve her şeyi yapabilir. Bu nedenle, Allah (C.C.) insanı her türlü zorluktan ve sıkıntıdan kurtarabilir. Bu inanç, Müslümanlar için büyük bir teselli ve umut kaynağıdır. Böylece başa gelen her türlü bela ve musibete sabredilir. Allah (C.C.) ise sabır ve metanet gösterenleri er ya da geç ödüllendirir. Enam Suresi 64-65-66. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise buna dikkat çeker.

Enam Suresi 64-65-66. Ayet Okunuşu

Enam Suresi'nin 64, 65 ve 66. ayetlerinin okunuşu şöyle ifade edilir:

64. Ayet: "Kulillâhu yuneccîkum minhâ ve min külli kerbin sümme entüm tuşrikûn."

65. Ayet: "Kul huvel kâdiru alâ en yeb'ase aleykum azâben min fevkikum ev min tahti erculikum ev yelbisekum şiean ve yuzîka ba'dakum be'se ba'd. Unzur keyfe nusarriful âyâti leallehum yefkahûn."

66. Ayet: "Ve kezzebe bihî kavmuke ve huvel hakk. Kul lestu aleykum bi vekîl."

Enam Suresi 64-65-66. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi'nin 64, 65 ve 66. ayetlerinin Arapça yazılışı ise şöyle:

Bu surenin, sıkıntıdan ve üzüntüden kurtardığına inanıldığı için bu tür durumlarda olan kişiler tarafından okunması fayda sağlar.



Enam Suresi 64-65-66. Ayet Türkçe Anlamı

Enam Suresi 64-65-66. ayetlerin Türkçe mealleri ve açıklaması şöyledir:

(64) "De ki: "Ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır." Sonra siz yine O'na ortak koşarsınız."

(65) "De ki: "Allah size üstünüzden veya ayaklarınızın altından bir azap göndermeye ya da sizi muhalif gruplara ayırıp birbirinize güçlerinizin acısını tattırmaya kādirdir." Bak, anlasınlar diye âyetlerimizi nasıl açıklıyoruz!"

(66) "O (Kur'an) hak olduğu halde kavmin onu asılsız saydı. De ki: "Ben size kefil değilim."