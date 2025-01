Her insan, hayatında bir rehbere ihtiyaç duyar. Bu rehber, doğru ve yanlışı ayırt etmede bir kılavuz niteliğindedir. En'am Suresi'nin bu bölümü, insanın ilahi rehberlikle nasıl doğru yola yönlendirilebileceğini anlatır. Ancak bu rehberliği kabul etmek, bireyin özgür iradesine ve hakikate yönelme arzusuna bağlıdır. Enam Suresi 97-98-99. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bireyin her türlü zorluğu aşarken bilgi ve inancını rehber edinmesi gerektiğini öğretir.

Enam Suresi 97-98-99. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi 97-98-99. Ayet Okunuşu

97. Ayet: Ve hüvellezı ceale lekümün nücume li tehtedu biha fı zulümatil berri vel bahr kad fassalnel ayati li kavmiy ya'lemun

98. Ayet: Ve hüvellezı enşeeküm min nefsiv vahıdetin fe müstekarruv ve müstevda' kad fassalnel ayati li kavmiy yefkahun

99. Ayet: Ve hüvellezı enzele mines semai maa fe ahracna bihı nebate külli şey'in fe ahracna minhü hadıran nuhricü minhü habbem müterakiba veminen nahli min tal'iha kınvanün daniyetüv ve cennatim min a'nabiv vez zeytune ver rummane müştebihev ve ğayra müteşabih ünzuru ila semerihı iza esmera ve yen'ıh inne fı zaliküm le ayatil li kavmiy yü'minun

Enam Suresi 97-98-99. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

97. Ayet: O, sayelerinde, kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Bilen bir toplum için âyetleri ayrı ayrı açıkladık.

98. Ayet: O, sizi bir tek candan yaratandır. Sizin bir karar kılma yeriniz, bir de emanet bırakılma yeriniz var. Biz anlayan bir toplum için âyetleri ayrı ayrı açıklamışızdır.

99. Ayet: O gökten su indirendir. İşte biz onunla her türlü bitkiyi çıkarıp onlardan yeşillik meydana getirir ve o yeşil bitkilerden, üst üste binmiş taneler, -hurma ağacının tomurcuğunda da aşağıya sarkmış salkımlar- üzüm bahçeleri, zeytin ve nar çıkarırız: (Her biri) birbirine benzer ve (her biri) birbirinden farklı. Bunların meyvesine, bir meyve verdiği zaman, bir de olgunlaştığı zaman bakın. Şüphesiz bunda inanan bir topluluk için (Allah'ın varlığını gösteren) ibretler vardır.