Allah Teala ile dalga geçenler ve inanmayanlar ahirette cezalandırılacaktır. Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın (cc.) kitabına inanmayanların ve peygamberlerle alay edenlerin cehennemde azap görecekleri belirtilir. Bu nedenle, Allah'a (cc.) iman etmek ve O'nun emirlerine uymak, ahiret hayatında kurtuluşa ermenin tek yoludur. Enbiya Suresi 34-35-36. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bunun üzerinde durmaktadır.

Enbiya Suresi 34-35-36. Ayet Okunuşu

Enbiya Suresi'ni okumanın fazileti oldukça büyüktür. Bu sureyi okuyanların, Allah'ın (cc.) koruması altında olacağına inanılır. Enbiya Suresi'nin 34-35-36. ayetlerinin okunuşu ise aşağıda belirtilmiştir:

34. Ayet: "Wa mā ja'alnā li-basharin min qablika l-khuld afain mitta fahumu l-khālidūn."

35. Ayet: "Kullu nafsin dhā'iqatul-mawt wa nablūkum bish-sharri wal-khayri fitnah wa ilayna turja'ūn."

36. Ayet: "Wa idhā ra'āka lladhīna kafarū in yattakhidhūnaka illā huzuwan a-hādhā lladhī yadhkuru ālihatakum wa hum bi-dhikri r-raḥmāni hum kāfirūn."

Bu ayetler, peygamberimize ve onun mesajlarına karşı çıkanların durumunu ve her canlının ölümü tadacağını anlatmaktadır.

Enbiya Suresi 34-35-36. Ayet Arapça Yazılışı

Her canlının bir gün ölümü tadacağını hatırlatan Enbiya Suresi'nin 34-35-36. ayet Arapça yazılışı şu şekilde:





Yukarıdaki ayetlerde, Allah'ı (cc.) ve onun gönderdiği peygamberleri inkar edenlerin halinden bahsetmektedir.

Enbiya Suresi 34-35-36. Ayet Türkçe Anlamı

Enbiya Suresi'nin 34-35-36. ayet mealini okumak isteyenler için ne anlatmak istediği şu şekilde açıklanabilir:

(34) "Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar ebedî mi kalacaklar?"

(35) "Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz."

(36) "İnkâr edenler seni gördükleri zaman, -Rahmân'ın kitabını inkâr edenlerin ta kendileri olarak- "İlâhlarınızı diline dolayan bu mu?" diye mutlaka seninle alay ederler."

"Senden önce hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar ebedî mi kalacaklar?" Bu ayet, peygamberimizin de diğer insanlar gibi ölümlü olduğunu ve kimsenin bu dünyada sonsuza kadar kalamayacağını vurgular. "Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz." Bu ayet, her insanın ölümü tadacağını ve dünya hayatında çeşitli imtihanlarla karşılaşacağını belirtir. Sonunda herkes Allah'a (cc.) dönecektir. "İnkâr edenler seni gördükleri zaman, -Rahmân'ın kitabını inkâr edenlerin ta kendileri olarak- "İlâhlarınızı diline dolayan bu mu?" diye mutlaka seninle alay ederler. Bu ayet, inkârcıların peygamberimizle alay ettiklerini ve onun getirdiği mesajı küçümsediklerini ifade eder. Ancak, bu kişiler aslında Allah'ın (cc.) mesajını inkâr edenlerdir.