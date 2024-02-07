Enerji Bakanı Bayraktar Zonguldak’ta

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bir dizi ziyarette bulunmak üzere Zonguldak'a geldi. Bakan Bayraktar ilk olarak Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bayraktar'ı Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, AK Parti önceki dönem milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, çok sayıda bürokrat karşıladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz'ı ziyaret etmesinin ardından toplantı odasında, yaklaşık 1 saat süren brifing aldı.