Enerji gemisi karaya oturdu: Kurtarma çalışmaları başlatıldı

Yalova'nın Çiftlikköy Sahili açıklarında yaklaşık 7 aydır demirli olan Karpowership'e ait KPS Orhan Ali KHAN isimli enerji gemisi, dün gece etkisini artıran olumsuz hava koşullarına dayanamayarak sürüklendi. Gemi, 8 metre derinlikteki bölgede karaya oturdu.

KIYI EMNİYETİ HAREKETE GEÇTİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, olayın ardından acil müdahale ekiplerini bölgeye sevk etti. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Yalova Demir Sahası'nda karaya oturan KPS Orhan Ali Khan isimli 289 metre boyundaki enerji gemisi için Nene Hatun Acil Müdahale Gemimiz, ŞARK Römorkörümüz, KIYEM-3 hızlı tahlisiye botumuz, balık adam ekibimiz ve kurtarma uzmanımız olay yerine ivedilikle yönlendirildi."

GÖZLER KURTARMA OPERASYONUNDA

Yetkililer, geminin karaya oturduğu bölgede çalışmaların sürdüğünü ve çevre güvenliğinin sağlandığını belirtti. Gemi kurtarma uzmanlarının yönlendireceği operasyonun, hava şartlarına bağlı olarak gün içinde sürmesi bekleniyor.Olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.