Enflasyon ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? TÜİK ile 2025 Ağustos ayı enflasyon oranı bekleniyor!

Tüketici fiyatları ve ekonomik göstergeleri yakından takip eden vatandaşlar için enflasyon oranları büyük önem taşıyor. TÜİK, her ayın belirli günlerinde enflasyon verilerini açıklıyor ve bu rakamlar hem ekonomik kararlar hem de vatandaşların kira zammı açısından belirleyici oluyor. Peki, 2025 Ağustos enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?