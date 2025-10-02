Enflasyon ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Gözler 2025 TÜİK eylül ayı TÜFE kararında!

Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları, hem piyasalar hem de tüketiciler tarafından merakla bekleniyor. TÜİK tarafından duyurulacak TÜFE verisi öncesinde ekonomistler beklentilerini paylaştı. Açıklanacak enflasyon oranı, ekonomik beklentiler ve fiyat hareketleri üzerinde belirleyici olacak. Peki, Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
2025 Eylül dönemine ilişkin TÜFE ve ÜFE verileri, 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak. Böylece hem aylık hem de yıllık enflasyon oranı netleşecek. Açıklanacak veriler, aynı zamanda Ekim ayında uygulanacak kira artış oranını ve birçok ekonomik hesaplamayı doğrudan etkileyecek.
Açıklanacak olan eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve emekli maaş zammı hesaplamaları yeniden yapılacak. Böylece enflasyon farkı belirlenirken aylık TÜFE verileri baz alınacak.
Konut kiralarında 12 aylık ortalama TÜFE, yasal artış oranı için temel alınması nedeniyle eylül enflasyonu sonrası bu oran ekim ayı kiralarını etkileyecek.
Açıklanacak veriler, para politikası kararlarında yönlendirici rol üstlenecek.
Enflasyon verileri, döviz kuru, faiz ve borsa üzerinde de doğrudan etkili oluyor.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ekim Cuma günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin eylülde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,47 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,95 ile yüzde 2,70 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,47) bir önceki ay yüzde 32,95 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 32,31'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi eylül ayı itibarıyla yüzde 30,09 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 29,20 ile yüzde 32,54 aralığında yer aldı.