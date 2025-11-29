Enflasyon ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? ne kadar? Gözler Kasım ayı enflasyon oranlarında!

Gözler Kasım ayı enflasyon verilerine çevrildi. Tüketici fiyat endeksiyle ilgili açıklamanın ne zaman yapılacağı ve piyasa beklentilerinin hangi yönde olduğu merak konusu. Kasım ayı enflasyon oranının yıl sonu ekonomik planlamalarına etkisi büyük önem taşıyor. Peki, bu ay enflasyon ne kadar olacak, beklentiler ne yönde?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın ilk iş günü kamuoyuyla paylaşıyor. Kasım 2025 dönemine ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü açıklanacak.
TÜİK tarafından yapılan duyurular genellikle saat 10:00'da yayımlanmaktadır.
Temmuz-Ekim arasındaki 4 aylık enflasyon farkı belli oldu.
Enflasyon farkı SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 10,25 oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için dört aylık enflasyon farkı yüzde 5 oldu.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Çarşamba günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin kasımda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,31 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.
Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde yüzde 2,55 artış göstermişti.