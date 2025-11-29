Enflasyon ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? ne kadar? Gözler Kasım ayı enflasyon oranlarında!

Gözler Kasım ayı enflasyon verilerine çevrildi. Tüketici fiyat endeksiyle ilgili açıklamanın ne zaman yapılacağı ve piyasa beklentilerinin hangi yönde olduğu merak konusu. Kasım ayı enflasyon oranının yıl sonu ekonomik planlamalarına etkisi büyük önem taşıyor. Peki, bu ay enflasyon ne kadar olacak, beklentiler ne yönde?

KASIM 2025 ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın ilk iş günü kamuoyuyla paylaşıyor. Kasım 2025 dönemine ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü açıklanacak.

TÜİK tarafından yapılan duyurular genellikle saat 10:00'da yayımlanmaktadır.