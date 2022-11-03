Enflasyon ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2022 Ekim ayı enflasyon oranı beklentisi ne yönde, yüzde kaç? TÜİK son dakika açıklıyor!

İç ve dış piyasaya yön veren enflasyon rakamları gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Ekim ayı enflasyon oranı verisi, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu noktada vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren ''2022 Ekim ayı enflasyon oranı açıklandı mı, kaç oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere TÜİK tarafından her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon oranı verileri memur, emekli ve asgari ücret zammı, kira artış oranı, market fiyatları gibi birçok kalemde etkisini gösteriyor. Peki, Ekim enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne yönde? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç? İşte, detaylar…
2022 Ekim ayı enflasyon oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2022 Perşembe günü saat 10:00'da açıklanacak.
Ekonomistlerin Ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,54) göre bir önceki ay yüzde 83,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 85,51'e yükseleceği hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,08 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 73,88'den yüzde 73,12'ye geriledi.
Emekli maaşları her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Bu kapsamda 2023 SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için yılın son 6 ayına ait enflasyon verileri bekleniyor.
3 aylık veri geride kalırken emekli maaşlarına yapılacak zam oranı Ekim, Kasım, Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak.
Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.