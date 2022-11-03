Enflasyon ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2022 Ekim ayı enflasyon oranı beklentisi ne yönde, yüzde kaç? TÜİK son dakika açıklıyor!

ENFLASYON ORANI EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK

Emekli maaşları her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Bu kapsamda 2023 SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için yılın son 6 ayına ait enflasyon verileri bekleniyor.

3 aylık veri geride kalırken emekli maaşlarına yapılacak zam oranı Ekim, Kasım, Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak.

Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.