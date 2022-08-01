Enflasyon oranı 2022 temmuz ne zaman açıklanacak, saat kaçta? MB Enflasyon beklentisi ne oldu? TÜİK ile TEFE – ÜFE oranları bekleniyor!

Enflasyon beklentisi temmuz ayı için belirlendi. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi ile belli olan rakamlar kamuoyu ile paylaşıldı. Vatandaşlar "enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. TÜİK tarafından açıklanacak TEFE – ÜFE oranları ve kira artış oranı ekonomik anlamda birçok adıma yön verecek. Geçtiğimiz ay enflasyon verisi yüzde 4,95 artış yaşamıştı. İşte, enflasyon oranı 2022 temmuz hakkında merak edilenler…
2022 TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak enflasyon rakamları 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.
Öncesinde Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi sonuçları da belli oldu!
İşte, 2022 temmuz enflasyon beklentisi…
ENFLASYON BEKLENTİSİ TEMMUZ 2022 İÇİN BELLİ OLDU!
Reel ve finansal sektör temsilcisi; 48 piyasa katılımcısı tarafından yanıtlanan sorular neticesinde beklenti sonuçları belli oldu:
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 64,59 iken, bu anket döneminde yüzde 69,94 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,04 ve yüzde 24,27 olarak gerçekleşmiştir.