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Giriş Tarihi: 1.7.2022 10:46

Enflasyon oranı açıklandı mı? Haziran 2022 Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne kadar?

Enflasyon oranı açıklandı mı? Haziran 2022 Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne kadar?

Haziran 2022 enflasyon oranı TÜİK TEFE TÜFE açıklaması ile belli oluyor. TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamların çevrildi. Mayıs ayında yüzde 2,98 artışla %73,50 oranında gerçekleşirken 5 aylık enflasyon yüzde 35,64 olurken TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamların çevrildi. Her ay TÜİK tarafından duyurulan enflasyon verisinin ilk beş ay için geçerli olanı açıklanmıştı. Peki Enflasyon oranı açıklandı mı? Haziran 2022 Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne kadar?

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, Haziran ayı enflasyon beklentisi nasıl sorusuna memur ve memur emeklileri yanıt arıyor. İlk 5 ayın enflasyon verisi geride kalırken sırada Haziran ayı enflasyon oranının açıklanacağı tarih yer alıyor. Bir önceki dönemde enflasyon beklentisi yüzde 57.92 açıklanmıştı. Peki Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, beklenti ne kadar?

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz Pazartesi günü TÜİK tarafından saat 10.00'u gösterdiğinde açıklanacak.

6 aylık veri kesinleşerek memur ve emekli zammı ortaya çıkacak.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE OLMUŞTU?

TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,98 yıllık bazda ise yüzde 73,50 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 39,33 oldu. Bu rakam Haziran ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ HAZİRAN 2022

Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Merkez Bankası'nın 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği Haziran ayına ilişkin enflasyon beklenti anketi sonuçlarında rakamlar paylaşıldı.

Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 64,59 oldu.

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Enflasyon oranı açıklandı mı? Haziran 2022 Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne kadar?
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