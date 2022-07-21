Enflasyon oranı 2022 Temmuz ayı verileri bekleniyor. 7 aylık enflasyon farkı ile belirlenecek yeni rakamlarda TEFE – TÜFE oranı ve enflasyon verisi etkili olacak. Haziran enflasyonu aylık yüzde 4,95 artışla yıllık yüzde 78,62 olmuştu. Peki Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Gözler TÜİK verilerinde! 2022 Temmuz enflasyon beklentisi nedir?
TÜİK, Temmuz ayı Enflasyon verilerini 3 Ağustos günü saat 10.00'da açıklayacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.
2022 yılı Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 48 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 64,59 iken, bu anket döneminde yüzde 69,94 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,04 ve yüzde 24,27 olarak gerçekleşmiştir.