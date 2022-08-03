Haberler Yaşam Haberleri Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, bugün saat kaçta? TÜİK TEFE TÜFE Temmuz 2022 enflasyon beklentisi nasıl?
Giriş Tarihi: 3.8.2022 09:09 Son Güncelleme: 3.8.2022 09:12

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, bugün saat kaçta? TÜİK TEFE TÜFE Temmuz 2022 enflasyon beklentisi nasıl?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon oranı son dakika haberi olarak duyuruluyor. Her ay belirli tarihlerde açıklanan 2022 Temmuz ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaş “Temmuz 2022 enflasyon beklentisi nedir? Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre, ortalama yüzde 3,40 oldu. İşte TEFE TÜFE TÜİK Temmuz 2022 enflasyon oranı ile ilgili detaylar…

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, bugün saat kaçta? TÜİK TEFE TÜFE Temmuz 2022 enflasyon beklentisi nasıl?

Milyonları yakından ilgilendiren enflasyon oranı için geri sayım sürüyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 7 aylık enflasyon belli olacak ve maaşlara yüzde kaç oranında zam yapılacağı konusu netliğe kavuşacak. Peki Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TEFE TÜFE TÜİK Temmuz 2022 enflasyon beklentisi nasıl?

ENFLASYON ORANI TEMMUZ 2022 NE ZAMAN – SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak enflasyon verisi 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

Öncesinde Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi sonuçları da belli oldu!

HAZİRAN ENFLASYONU KAÇ OLMUŞTU?

TÜFE'de Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYOR?

AA Finans'ın, temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,40 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,28 ve en yüksek yüzde 5,15 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,40) göre bir önceki ay yüzde 78,62 olan yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 4,95 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65,5'ten yüzde 70,46'ya yükseldi.

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Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, bugün saat kaçta? TÜİK TEFE TÜFE Temmuz 2022 enflasyon beklentisi nasıl?
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