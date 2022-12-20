Haberler Yaşam Haberleri Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TÜFE – ÜFE Aralık enflasyon rakamları 2022 beklentisi ne yönde?
Giriş Tarihi: 20.12.2022 15:30

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TÜFE – ÜFE Aralık enflasyon rakamları 2022 beklentisi ne yönde?

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu sıklıkla yanıt arıyor. Asgari ücret zammı için toplantılar yapılırken, emekli ve memur zammı TÜİK enflasyon rakamları toplamı ve oranıyla öğrenilebiliyor. 6 aylık enflasyon oranı hesaplandıktan sonra verilen ek zam ile birlikte yeni memur zammı ortaya çıkacak. Bu noktada, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? sorusu yanıt aramakta. TÜİK enflasyon rakamları ile emekli zammının son parçası belli olacak. Peki, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, hangi gün? İşte detaylar…

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TÜFE – ÜFE Aralık enflasyon rakamları 2022 beklentisi ne yönde?

TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? sorusu yanıt arıyor. Aralık enflasyon rakamları ile Temmuz 2023'e kadarki bedelli askerlik ve emekli zammı gibi kritik ödemeler belli olacak. 6 aylık TÜİK enflasyon oranları, emekli ve memur zammını etkiliyor. Peki, enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KASIM ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Enflasyon Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası, emekli ve memur zammı için belirleyici olacak 4 aylık enflasyon verisi netleşti. Buna göre 4 aylık enflasyon verisi 10,84 olurken, bu rakam aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı oldu. Memur zam oranı ise 4 aylık yüzde 11,84 olarak netleşti.

ARALIK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şu an kesin olarak tarihi belli olmasa da her ayın ilk pazartesi günü enflasyon oranı açıklanıyor. Bu bağlamda, 2 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

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Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TÜFE – ÜFE Aralık enflasyon rakamları 2022 beklentisi ne yönde?
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