Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TÜFE – ÜFE Aralık enflasyon rakamları 2022 beklentisi ne yönde?

TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? sorusu yanıt arıyor. Aralık enflasyon rakamları ile Temmuz 2023'e kadarki bedelli askerlik ve emekli zammı gibi kritik ödemeler belli olacak. 6 aylık TÜİK enflasyon oranları, emekli ve memur zammını etkiliyor. Peki, enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
KASIM ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
Enflasyon Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.