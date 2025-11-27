Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, anket beklentisi ne yönde Gözler TÜİK verilerinde!

Ekonominin en kritik göstergelerinden biri olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları, her ayın başında büyük bir dikkatle takip ediliyor. Özellikle memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zamlar, enflasyon farkına göre belirlendiği için, Kasım 2025 verisi, Ocak 2026 zammının netleşmesi yolunda kilit bir adım teşkil ediyor. İlk dört aylık (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim) enflasyon verileri zaten açıklanmış durumda. Şimdi gözler, son iki aydan biri olan Kasım ayı enflasyon oranına çevrildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın ilk iş günü kamuoyuyla paylaşıyor.
Kasım 2025 dönemine ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü açıklanacak.
TÜİK tarafından yapılan duyurular genellikle saat 10:00'da yayımlanmaktadır.
Bu veri, Temmuz-Aralık 2025 dönemi 6 aylık enflasyon verilerinin beşinci parçası olacak.
Merkez Bankası kasım ayına ilişkin enflasyon beklentilerini açıkladı.
Geçen ay yüzde 1,55 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,59'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye çıktı.
Piyasa katılımcılarının 12 ay sonraki enflasyona ilişkin beklentileri 0.23 puan artmış. Yüzde 23.49'a çıkmış. Reel sektörün beklentilerinde 0.60 puanlık kısmi bir azalma var. Kasım ayında 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri yüzde 35.70. Hane halkının beklentisi ise 2.15 puan azalarak yüzde 52.24'e gerilemiş.