Engelli çocuğun oyunu felakete dönüştü! Evi yaktı

Edinilen bilgilere göre, Y.Y. isimli engelli çocuğun çakmakla oynarken perdelerin tutuşmasıyla evde yangın başladı. Alevleri fark eden komşular durumu hemen 112'ye bildirdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Ancak yangın sırasında evde bulunan Z.Y., H.Y. ve K.Y. yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası dumandan etkilenen 3 kişi Kapaklı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangınla ilgili detaylı inceleme başlattı.