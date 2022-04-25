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Giriş Tarihi: 26.4.2022

Engelli imam, yaşam azmiyle örnek oluyor

Engelli imam, yaşam azmiyle örnek oluyor
Aksaray'da imamlık yapan, ortopedik engelli İbrahim Bilinçli (53), hem meslek sevgisi hem de yaşama azmiyle takdir topluyor. İbrahim Bilinçli'nin, 10 aylıkken geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle vücudunun bir kısmı felç kaldı ve sol ayağında aksama oluştu. Hayatı bırakmayan 4 çocuk babası Bilinçli, 35 yıl önce girdiği sınavları kazanıp imam oldu. 25 yıldır da Kurtuluş Mahallesi'ndeki Ervah Camisi'nde imamlık yapan Bilinçli, hem mesleğine sevgisi hem de yaşama azmiyle dikkat çekiyor. Yüzde 68 ortopedik engelli raporu olduğunu belirten Bilinçli, gördüğü tedavilere rağmen sol kolunu kullanamadığını söyledi. Lise eğitimi sırasında Kuran-ı Kerim'deki Abese Suresi'nden etkilendiğini belirten Bilinçli, "Surede görme engelli bir sahabiden bahsediyordu, çok etkilenmiştim, o gün imam olmaya karar verdim. Engelleri aşmanın yolu, sevgidir. Sevgi ile engelleri aşacağız. Kulluğa kesinlikle engel yok. Durumumuz ve engellimiz ne olursa olsun, Rabb'imize karşı kulluk vazifemize devam edeceğiz" dedi.

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Engelli imam, yaşam azmiyle örnek oluyor
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