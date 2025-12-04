Engelli şahsın boğazını kestiler

Denizli'nin Pamukkale ilçesine yaşayan 51 yaşındaki engelli şahıs, evinde boğazından kesilmiş şekilde ölü bulundu. İddiaya göre eve giren kadın kocası Menteş'i kanlar içinde yerde yatarken buldu. Kadının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Erkan Menteş'in boğazının kesildiğini ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde Erkan Menteş'in yanında kesici alet bulundu. Kesici alet incelenmek amacıyla el konuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.