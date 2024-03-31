‘Engelsiz Yazar’ Berkan Ali, ambulansla gittiği okulda oyunu kullandı

Daha önce 3 kitap yazan ve çevresinde 'Engelsiz yazar' olarak bilinen Berkan Ali Vural, solunum yetmezliği nedeniyle makineye bağlı olarak hayatını sürdürüyor. Berkan Ali, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmaya gidebilmek için Konya Büyükşehir Belediyesi Engelli Destek Merkezi'nden (ENDEM) yardım istedi.

Belediyenin anlaşmalı olduğu sağlık ekibi, eve gelerek Berkan Ali'yi yatağından alarak ambulansa bindirdi.

Binkonutlar Mahallesindeki evinden alınan Berkan Ali, oyunu kullanacağı Mehmet Nuri Küçük Köylü İmam Hatip Ortaokulu götürüldü. Sedye ile oyunu kullanacağı sınıfa götürülen Berkan Ali, devletin bu imkanı sayesinde oyunu kullanabildiğini, vatandaşlık görevini yerine getirdiği için mutlu olduğunu ifade etti.