Enkazda 63 saatini anlattı! 63 saat sonra enkazdan kurtarılan lise öğrencisi YKS kitaplarına kavuştu

SICAK BİR YATAĞIM VAR

Daha önce 1998 depreminde 2 hafta enkaz altında kalan birinin kurtarıldığını internetten izlediğini ifade eden Öztürk, "Enkaz altında kendimi yormayacak şekilde zamanımı geçirmeye çalıştım. İBAK ve Beşiktaş Arama Kurtarma ekipleri sağ olsunlar, onlar canlarını riske atıp beni kurtardılar. Hepsine minnettarım, bu bahsettiğim kurtarma ekipleri benim için canlarını riske atıp yerin 4 metre altından kurtarıp çıkardılar. Şu an Ceyhan KYK Yurdunda kalıyorum. Sağ olsun devletimiz başta olmak üzere yardımda bulunan insanlarımıza teşekkür ediyorum. Şu anda burada sıcak bir yatağım var, sabah akşam yemek saatlerimiz var. Duş alabileceğimiz, elimizi, yüzümüzü yıkayabileceğimiz yerlerimiz var" şeklinde konuştu.