Enkazda 63 saatini anlattı! 63 saat sonra enkazdan kurtarılan lise öğrencisi YKS kitaplarına kavuştu

Hatay'da yaşayan Gürkan Öztürk, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depreme, dershanesine yakın olduğu için kaldığı dedesinin evinde yakalandı. Öztürk'ün kaldığı Ürgen Paşa Mahallesi Altıneller Sitesi B Blok zemin katta bulunan ev ilk depremde çöktü. Enkaz altında 63 saat geçiren Öztürk, ekipler tarafından kurtarıldı. Adana Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu olan Ceyhan'da yurtta kalan genç, "Yerler titremeye başladı, telefonumun şebekesi gitti. Ben zemin katta oturuyordum. Yandaki çekyatı kendi çekyatımın kenarına çektim. Birden tüm duvarlar her şey üstüme yıkıldı" dedi.
KOLTUK HAYATIMI KURTARDI
İlk başta sadece ilk gün elini hareket ettirebildiğini ifade eden Öztürk, "Küçük küçük taşları teker teker alarak çekyatın altına doldurdum. Çekyatın çökmesinden korkuyordum, hem de kendime yaşam alanı açmaya çalıştım. O anla birlikte kendime küçük bir üçgen oluşturdum ve gerçekten o koltuğu çekmeseydim o duvarın patlamasıyla birlikte zaten o koltuk ileriye gitmişti. Benim V şeklinde yapmış olduğum koltuk, L şekline dönmüştü. Hani o küçücük bir koltuğu çekmem benim orada hayatımı kurtardı" diye konuştu.
SICAK BİR YATAĞIM VAR
Daha önce 1998 depreminde 2 hafta enkaz altında kalan birinin kurtarıldığını internetten izlediğini ifade eden Öztürk, "Enkaz altında kendimi yormayacak şekilde zamanımı geçirmeye çalıştım. İBAK ve Beşiktaş Arama Kurtarma ekipleri sağ olsunlar, onlar canlarını riske atıp beni kurtardılar. Hepsine minnettarım, bu bahsettiğim kurtarma ekipleri benim için canlarını riske atıp yerin 4 metre altından kurtarıp çıkardılar. Şu an Ceyhan KYK Yurdunda kalıyorum. Sağ olsun devletimiz başta olmak üzere yardımda bulunan insanlarımıza teşekkür ediyorum. Şu anda burada sıcak bir yatağım var, sabah akşam yemek saatlerimiz var. Duş alabileceğimiz, elimizi, yüzümüzü yıkayabileceğimiz yerlerimiz var" şeklinde konuştu.
JÜLİDE SARIEROĞLU KİTAPLARINI GETİRDİ
Enkazdan kurtarıldığı sırada "Kitaplarıma yazık oldu. YKS'ye 5 ay kaldı. Ona çok üzüldüm. Genç yaşta ölmek istemiyorum" diyen Öztürk'e AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, YKS kitaplarını teslim etti. Sarıeroğlu, "YKS'ye Ceyhan'da hazırlanacak olan ve her daim destekçisi olacağımız kardeşimizin başarılı sonuçlar alacağına inancımız tam" dedi.