Enkazdan 40 saat sonra kurtarıldı, anne ve iki kardeşini kaybetti

MAKİNE SESLERİ DUYDUM

Depremde 40 saat sonra sağ kurtulan ve anneannesi Hava Serttaş'ın yanında kalan Aysima, "Depreme uykuda yakalandım. O sırada rüya görüyordum ve kardeşim Nursima'ya dedim ki, hadi uyu deprem oluyor ama o sırada başka odadaymış. Kendi kendime konuşurken biri beni koltuğun yanına koyup gitmiş. Depremde koltuğun üstüne duvar çöktü, eğer o olmasaydı benim üzerime düşecekti. Sonrasında annemin sesini duydum, kızım kalk ben geldim diye ağlıyordu. Bende anneme seslendim ama duymadı. Bende tekrar uyumuşum. Daha sonra makine seslerini duydum ve beni kurtardılar. Depremden kurtuldum ama annemi ve kardeşlerimi kaybettim" diye konuştu.