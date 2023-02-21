Enkazdan 40 saat sonra kurtarıldı, anne ve iki kardeşini kaybetti

Eşinden 6 yıl önce ayrılan Özlem Yılmaz (34) ve 3 çocuğuyla depreme Malatya'nın Ciritpınar Mahallesinde 7 katlı apartmanda yakalandılar. Apartmanın yıkılmasının ardından arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Ekiplerin çalışmasında 40 saat sonra Aysima enkazdan kurtarıldı. Ancak anne ve iki kardeşi Aysima kadar şanslı değildi. Enkazda kalan Özlem Yılmaz ile çocukları Ali Osman ve Nursima Birinç'in cansız bedenine ulaşıldı. Anne ve 2 çocuğunun cenazesi Adana'ya getirilerek toprağa verildi.
MAKİNE SESLERİ DUYDUM
Depremde 40 saat sonra sağ kurtulan ve anneannesi Hava Serttaş'ın yanında kalan Aysima, "Depreme uykuda yakalandım. O sırada rüya görüyordum ve kardeşim Nursima'ya dedim ki, hadi uyu deprem oluyor ama o sırada başka odadaymış. Kendi kendime konuşurken biri beni koltuğun yanına koyup gitmiş. Depremde koltuğun üstüne duvar çöktü, eğer o olmasaydı benim üzerime düşecekti. Sonrasında annemin sesini duydum, kızım kalk ben geldim diye ağlıyordu. Bende anneme seslendim ama duymadı. Bende tekrar uyumuşum. Daha sonra makine seslerini duydum ve beni kurtardılar. Depremden kurtuldum ama annemi ve kardeşlerimi kaybettim" diye konuştu.
BU ACIYA NASIL DAYANACAĞIM?
Hayatta kalan tek torunu yaşamaya devam eden Havva Serttaş ise, kızının depremden önce mobilya aldığını ve borcunu ödeyemediğini belirterek, "Malatya'da bir mobilyacı var, kızım oradan alışveriş yapmış. 19 bin 400 lira borcu varmış. Mobilyacı bu durumda bizden parayı istiyor ve 'hakkımı helal etmiyorum' diyor. Ben bu parayı nerden bulacağım. Hem kızım hem iki torunumu kaybettim. Bu acıya nasıl dayanacağım" şeklinde konuştu.