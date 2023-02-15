Enkazdan çıktı ilk sorusu “Sıla’m nerede” oldu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Hayrullah Mahallesi'nde bulunan Özdemirler Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmasında bir kişinin canlı olduğu tespit edildi. 2'nci Deniz İstihkam Arama Kurtarma (DİSAK) Timi'nin sismik/akustik dinleme cihazlarıyla tam yeri tespit edilen 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, 222'nci saatte sağ olarak kurtarıldı.Melike İmamoğlu, ambulans helikopterle Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Melike İmamoğlu, helikopterden indirilirken ve hastanedeki hemşirelere sürekli olarak "Sıla'ma ne oldu?" diye sayıkladı. İmamoğlu'nun, eşi Ayhan İmamoğlu ile sporcu olan kızı Sıla'nın aynı enkazdan cenazelerinin çıkarıldığı öğrenildi. Melike İmamoğlu'nun ablası Nilgün Kalay, "Umudumuzu kesmişken sağ olarak çıktı" dedi. Ekipler, umutlar tükenirken bir cana ulaşmanın sevincini birbirlerine sarılarak kutladı.