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Giriş Tarihi: 16.2.2023

Enkazlardaki tüm deliller toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı'nın yayınladığı Dezenformasyon Bülteni'nde "Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor" iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi. Bugüne kadar 478 Cumhuriyet savcısının deprem bölgesindeki il ve ilçelerde gönderildiği ve yıkılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişilerin tespiti amacıyla soruşturmaların başlatıldığı belirtilen bültende şu ifadele yer verildi: "Numune alma işlemlerinde inşaat mühendisi, mimar, jeoloji mühendisi ile karot örneği alımı için yaklaşık 600 uzman bilirkişi görevlendirilmiştir Bilirkişi çalışması ve numune alma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılıkları nezaretinde etkin ve hızlı bir şekilde sürdürülmekte, bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra enkazlar kaldırılmaktadır."

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Enkazlardaki tüm deliller toplanıyor
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