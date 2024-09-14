Enver Beşinci yeni eserini sevenleriyle buluşturdu

Araştırmacı koleksiyoner Enver Beşinci, bir koleksiyonda karşısına çıkan ipucunu takip ederek geçmişte tıp alanında çalışacak kişilere verilen belgeye neden "icâzetnâme" denildiğinin izlerini sürüyor ve geleneksel tıp anlayışımızın insana verdiği yüksek değerin kaynaklarına ulaştı.

Kitap vesilesiyle; icâzet-diploma karşıtlığı üzerinden, geleneksel olanı reddeden modernlik anlayışının tıp alanında ülkemize ve insanlığa getirdiği zararlar tartışmaya açıldı.

Araştırmacı Enver Beşinci yeni eserini Atatürk Kültür Merkezinde sevenleriyle buluşturdu. Okurların ve araştırmacıların katıldığı imza törenin Beşinci kitabını tek tek imzaladı.

Eseri hakkında konuşan Enver Beşinci, "Bu kitap bize icazet ile diplomanın, hekimle doktorun ikililiğini ortaya çıkardı. O nedenle eserimizin ismini İcazetli Hekim Diplomalı Doktor olarak verdik" dedi.